Le scuole XXV aprile riapriranno a settembre l' assessore Tombolini | Contiamo di terminare i lavori a luglio

Le scuole XXV Aprile di Ancona riapriranno a settembre, un segnale positivo in un periodo di rinnovamento per l'istruzione. L'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha confermato che i lavori di ristrutturazione dovrebbero concludersi entro luglio. Questo progetto non solo migliora gli spazi per gli studenti, ma si inserisce in un trend piĂą ampio di investimenti nelle infrastrutture scolastiche, fondamentali per il futuro della nostra societĂ . Un passo avanti per una migliore qualitĂ educativa!

ANCONA – Le scuole XXV aprile dovrebbero riaprire per l’inizio del prossimo anno scolastico. Ad affermarlo è stato oggi in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, sostenendo che la ristrutturazione, salvo clamorosi intoppi, dovrebbe terminare a luglio. A chiedere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Le scuole XXV aprile riapriranno a settembre, l'assessore Tombolini: «Contiamo di terminare i lavori a luglio»

Leggi anche Cinema Rex, da ottobre ad aprile ha registrato oltre 3mila presenze: tante le iniziative anche con le scuole - Il Cinema Rex di Cesenatico ha brillato da ottobre ad aprile, superando le 3.000 presenze! Questo successo non è solo un trionfo per il cinema, ma riflette una crescente voglia di cultura e socialità in città .

Segui queste discussioni sui social

In questa #newsletter parliamo di: #ChatGPT e gli altri #LLM si stanno mangiando #internet #WiFi sui treni in #Italia, ecco come funziona la società che ha in pancia #Starlink #Scuole italiane: Non ci siamo! Occorre una riforma epocale sul… Leggi la discussione

#Uaar rilancia la campagna "Libri per chi ha diritto di averli" in vista dell'anno scolastico 2025/26 per donare testi di #alternativa.Le #scuole primarie possono richiederli per classi seconde, terze e quinte rimaste scoperte seguendo le … Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Via Taggia e XXV Aprile, le scuole attendono soluzioni dal Municipio: “No a guerra tra poveri”

romatoday.it scrive: Ovvero, si sono opposti alla decisione “presa nella riunione convocata dal Municipio XIV presso il plesso XXV Aprile avente come oggetto il problema del reperimento delle aule per la scuola ...

Coronavirus, le scuole non riapriranno il 3 aprile. Ecco quando si potrebbe tornare in classe

Come scrive leggo.it: Coronavirus, quando riapriranno le scuole ... idea di prorogare la chiusura anche oltre il 3 aprile. Leggi anche > Coronavirus, anche la scuola dei principini George e Charlotte passa alle ...

Vandali disegnano svastiche . Carabinieri alle scuole XXV Aprile

ilrestodelcarlino.it scrive: Vandalismi e svastiche l’altra notte nello spazio morbido e mensa delle scuole primarie XXV Aprile di Casalecchio. Indagano i carabinieri su quanto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì ...