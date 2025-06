Le SBC di FC 25 | Marius Wörl d’onore

La nuova SBC dedicata a Marius Wörl in EA Sports FC 25 sta generando grande entusiasmo tra gli appassionati di calcio virtuale! Con due sfide da completare, i giocatori possono ottenere un prezioso Menzioni d’onore TOTS. Questo evento si inserisce nel trend crescente delle promo dedicate ai Talenti del Futuro, che stanno catturando l'attenzione dei gamer. Non perdere l'occasione di arricchire la tua squadra con un giovane promettente!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Marius Wörl uscita in data 3 giugno 2025 in occasione della promo TOTS. Come sbloccare la SBC di Marius Wörl. Numero sfide: 2. Premio: 1x Menzioni d'onore TOTS Marius Wörl Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 25.000 Crediti circa. Scadenza: 10 giugno 2025. Germania. Premio: 1x Silver Pack Richieste: Germania: Min 1 gioc. Valutazione squadra: min 82. Rosa 85. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Richieste: Valutazione squadra: min 85.

