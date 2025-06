Le Relazioni difettose – Sono sola ed esigente Un uomo? Solo se ne vale la pena

Ciao Sara, il tuo messaggio risuona forte in un’epoca in cui la solitudine è spesso stigmatizzata. Molti quarantenni come te stanno riscoprendo il valore di una vita autonoma, dove l’amore non è solo un vincolo, ma una scelta consapevole. Le relazioni difettose possono diventare pesanti, mentre l’autenticità e la serenità sono i veri obiettivi. Scopri le 5 regole d’oro per scegliere l'amore che realmente ti valorizza!

Ciao Ester, sono Sara e a ottobre compirò 37 anni. Di noi quasi quarantenni e dell'amore si parla solo in merito a figli, futuri figli, matrimoni, matrimoni andati male, convivenze e coppie. Amore e relazioni: 5 regole d'oro per far durare una storia X Io sono sola, e non ho paura a dirlo a me stessa, perché in fondo ci sto bene. Ho paura invece di dirlo al mondo, tutti mi guardano come un alieno e fanno quegli occhi del tipo "poverina, non sta davvero bene". Il problema è che sono diventata esigente, ho passato amori passionali giovanili, una bella convivenza che ho mandato all'aria e mi è servita per crescere ed ora ho una maturità sentimentale che non mi permette più di accontentarmi.

