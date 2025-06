Le ragioni del sì ad Avellino l' incontro del PD sul referendum dell' 8 e 9 giugno

Il Partito Democratico di Avellino si prepara a un incontro cruciale per discutere le "ragioni del sì" in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. Giovedì 5, alle 18.00, presso la sede in via Tagliamento, si accenderà un dibattito che riflette un trend crescente: l'impegno civico dei cittadini. Un’opportunità imperdibile per comprendere come queste decisioni possono influenzare il futuro della nostra comunità. Non mancate!