Le questioni aperte e i punti di contatto tra Meloni e Macron

Un incontro storico si profila tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, destinato a segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e Francia. Mentre l'Europa affronta sfide cruciali, come la crisi ucraina, è interessante notare come le due leader cerchino punti di contatto per superare incomprensioni passate. Sarà l'inizio di una nuova era di collaborazione o solo un tentativo temporaneo? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa relazione strategica!

AGI - Quello tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, che alle ore 18 del 3 giugno, varcherĂ il portone di palazzo Chigi sarĂ un incontro per superare le incomprensioni del passato, l'ultima in Albania quando il gruppo dei 'volenterosi' sul tema dell' Ucraina si riunì in collegamento con il presidente americano Donald Trump. Era il 16 maggio, da quel giorno la premier Giorgia Meloni ha incontrato il vice presidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ma soprattutto ha avuto diversi colloqui telefonici proprio con il presidente statunitense e con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le questioni aperte, e i punti di contatto, tra Meloni e Macron

