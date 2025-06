le questioni aperte e i punti di contatto tra meloni e macron

Il rapporto tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si trova oggi a un bivio cruciale. La visita del 3 giugno a Palazzo Chigi apre una finestra di dialogo, con l’obiettivo di superare le incomprensioni storiche e trovare punti di convergenza su temi chiave come l’Ucraina e l’Europa. È un momento di sfide e opportunità che potrebbe ridisegnare il panorama diplomatico tra Italia e Francia, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali.

AGI - Quello tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, che alle ore 18 del 3 giugno, varcherà il portone di palazzo Chigi sarà un incontro per superare le incomprensioni del passato, l'ultima in Albania quando il gruppo dei 'volenterosi' sul tema dell' Ucraina si riunì in collegamento con il presidente americano Donald Trump. Era il 16 maggio, da quel giorno la premier Giorgia Meloni ha incontrato il vice presidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ma soprattutto ha avuto diversi colloqui telefonici proprio con il presidente statunitense e con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Agi.it