Le parole hanno un peso | arte e cura si incontrano per affrontare i disturbi alimentari

Il potere della parola si fa arte e terapia: "Le parole hanno un peso" è l'evento che celebra il coraggio di affrontare i disturbi alimentari attraverso la creatività. Sabato 7 giugno, dalle 17:00 alle 19:00, un laboratorio di sette mesi culmina in un'esperienza coinvolgente, dimostrando come l’espressione possa essere una luce nel buio. Scopri come la comunicazione artistica può trasformare la sofferenza in speranza!

La parola ha un potere curativo, specialmente quando affronta temi delicati come i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. È da questa convinzione che nasce "Le parole hanno un peso", l'evento che sabato 7 giugno dalle 17:00 alle 19:00 chiuderà un percorso laboratoriale durato sette mesi.

