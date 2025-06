Le onorificenze in Prefettura Dal direttore d’orchestra al manager | I 53 premiati per l’impegno civico

In una cerimonia che celebra l'eccellenza italiana, 53 premiati ricevono le Onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana". Tra di loro spiccano nomi illustri come Giampaolo Maria Bisanti e Pierpaolo Sileri, simboli di un'Italia che valorizza l'impegno civico e professionale. Un momento che non solo riconosce i talenti, ma invita tutti noi a riflettere su quanto l'impegno individuale possa contribuire al bene comune. È tempo di agire!

Tra gli insigniti Giampaolo Maria Bisanti, uno dei migliori direttori d’orchestra della sua generazione, l’ordinario di Chirurgia al San Raffaele Pierpaolo Sileri, l’amministratore delegato di Enel Nicola Lanzetta. Sono 53 le Onorificenze dell’Ordine "al merito della Repubblica Italiana", concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegnate ieri in Prefettura a Milano. Imprenditori, manager, ufficiali delle forze armate, professori e civil servant che contribuiscono con la loro attività a dare lustro al Paese. La cerimonia si è tenuta alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le onorificenze in Prefettura. Dal direttore d’orchestra al manager: "I 53 premiati per l’impegno civico"

Leggi anche Avellino, in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica; Le onorificenze in Prefettura. Dal direttore d’orchestra al manager: I 53 premiati per l’impegno civico; Prefettura di Avellino, consegnate le onorificenze dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana; Ordine al merito della Repubblica, sedici veneziani premiati: ecco chi sono. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Le onorificenze in Prefettura. Dal direttore d’orchestra al manager: "I 53 premiati per l’impegno civico"

ilgiorno.it scrive: Tra gli insigniti Giampaolo Maria Bisanti, uno dei migliori direttori d’orchestra della sua generazione, l’ordinario di Chirurgia al San Raffaele Pierpaolo Sileri, l’amministratore delegato di Enel Ni ...

A Milano 52 onorificenze al merito della Repubblica. Tra i premiati imprenditori e manager

Come scrive msn.com: Il riconoscimento per contribuire con la loro attività a dare lustro al Paese. La cerimonia domani 2 giugno in Prefettura ...

2 giugno a Milano: onorificenze di Mattarella e festa in Piazza Duomo

Segnala ilgiorno.it: In occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso 53 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica I ...