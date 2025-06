Le novità gelato 2025 raccontate bene

Il 2025 si preannuncia un anno dolce per gli amanti del gelato! Innovazioni sorprendenti e gusti audaci stanno rivoluzionando il mercato, portando a una vera e propria rinascita. Dall'utilizzo di ingredienti bio a combinazioni inaspettate, i produttori si sfidano per conquistare il palato dei consumatori sempre più esigenti. Preparatevi a esplorare un mondo di sapori che non solo rinfresca, ma racconta storie di sostenibilità e creatività. Curiosi

Puntuali come la fine della scuola (riferito all’anno scolastico, perché invece il sistema scolastico è probabilmente finito da un po’), arriviamo qui con la bancarella dei gelati confezionati del supermercato per urlare cosa ci piace e cosa no di questo settore, che con le innovazioni di prodotto ci fa le strategie di marketing e stuzzica i consumatori. Sappiamo che a scaldare – paradossalmente – il cuore rimangono sempre i grandi classici dei principali marchi del gelato industriale, ma non possiamo stare a parlare sempre di quanto eravamo felici da piccoli con il Cucciolone. Evidenze del gelato confezionato 2025 Il trend dei prezzi mantiene l’assetto dello scorso anno: tutti i marchi scelgono di stare nella fascia di prezzo che si aggira intorno ai cinque euro (acquisti fatti nei supermercati in centro, a Milano), a prescindere dal numero di gelati presenti in confezione, dalla dimensione del singolo gelato e dagli ingredienti usati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le novità gelato 2025 raccontate bene

