Le mosse dell’Arengo | la ciclabile si allunga fino a Mozzano

Un passo verso un futuro sostenibile: Ascoli si prepara ad ampliare la sua rete ciclabile fino a Mozzano! L'assessore all'ambiente, Attilio Lattanzi, ha svelato i piani per un nuovo tratto che non solo promuove il turismo locale, ma incoraggia anche uno stile di vita più attivo e green. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro dell'attenzione, questo progetto rappresenta un’importante opportunità per tutti gli amanti della bicicletta. Siete pronti a

Ascoli, 3 giugno 2025 – Un nuovo tratto di pista ciclabile. E' quanto verrà realizzato dall'amministrazione comunale, nei prossimi mesi, lungo la strada che dal cimitero porta verso la frazione di Mozzano. Ad annunciarlo è l'assessore all'ambiente Attilio Lattanzi. "Ebbene sì, vorremmo potenziare il sistema delle ciclabili presenti sul territorio – conferma Lattanzi –. Vorremmo allestire questo ulteriore tratto, introducendo anche la cosiddetta 'zona 30', per permettere un collegamento verso ovest e consentire ai cittadini di spostarsi in bici, godendo anche della bellezza della natura che caratterizza quell'angolo.

