Le Misericordie della Toscana al servizio dei pellegrini al santuario della Verna

Le Misericordie della Toscana si uniscono per accogliere i pellegrini al Santuario della Verna, un luogo di spiritualità e riflessione che attira visitatori da ogni angolo d'Italia. Questo progetto, attivo fino a ottobre, non solo offre servizi di emergenza, ma rappresenta anche un forte segnale di comunità e solidarietà. In un momento in cui il turismo spirituale sta crescendo, l'impegno delle Misericordie diventa fondamentale per garantire un'esperienza sicura e serena.

Un'esperienza di servizio al santuario della Verna. La Federazione delle Misericordie della Toscana in sinergia con il coordinamento delle Misericordie di Arezzo ha rinnovato un progetto che, nei mesi da giugno a ottobre, è finalizzato ad allestire una postazione di emergenza territoriale per.

