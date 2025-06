Le mie missioni anche all’estero

Delio Berrè, ex capo squadra dei vigili del fuoco, si racconta con emozione dopo un prestigioso riconoscimento per il suo servizio, che ha toccato anche momenti storici come le esequie di Papa Giovanni Paolo II. La sua dedizione non conosce confini, testimoniando un trend crescente di valorizzazione delle professioni che mettono al primo posto la comunità. Un esempio luminoso in un'epoca in cui il coraggio e il sacrificio meritano di essere celebrati!

"Non mi aspettavo di ricevere un simile riconoscimento". È quanto dice il recanatese Delio Berrè, capo squadra dei vigili del fuoco in quiescenza, che in carriera ha ricevuto anche un diploma di benemerenza per le esequie di Papa Giovanni Paolo II e per l’elezione di Benedetto XVI. "Sono onorato di aver fatto di questo corpo, ho partecipato a interventi, missioni in Italia e all’estero, in occasione di eventi naturali come quello di Rigopiano. Ho partecipato in Serbia a un’esercitazione di soccorso che ha coinvolto equipaggi di ben 40 Paesi". È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere "per la professionalità, dedizione e impegno profusi in ambito lavorativo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le mie missioni anche all’estero"

