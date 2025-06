Le mamme dell' Use Basket | dalla tribuna al campo per un campionato

Dalle tribune al campo: è così che venti mamme dell'Use Basket hanno trasformato la loro passione in una vera squadra. Un gesto audace che non solo celebra l'amore per lo sport, ma segna anche un trend crescente di donne che si mettono in gioco, sfidando stereotipi e creando comunità. Così, tra dribbling e tiri a canestro, riscoprono la forza dell'amicizia e il potere del gioco. Un esempio luminoso di come le mamme possano essere protagoniste!

Dalle tribune al campo è un attimo. È quello che è successo all’ Use Basket a venti mamme che, unite da un’amicizia che si è sviluppata nel tempo portando i propri bambini al Pala Sammontana, hanno deciso prima quasi per gioco e ora con l’obiettivo di partecipare a un campionato, di allestire una vera e propria squadra di mamme. A proporre l’audace idea è stata Claudia, ex giocatrice Use e madre di uno dei piccoli cestisti biancorossi del 2015: riprendere in mano il pallone. "Siamo mamme toste – dicono col sorriso sulle labbra – simpatiche e determinate e stiamo costruendo qualcosa di unico: un team che va oltre la semplice attività sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le mamme dell'Use Basket: dalla tribuna al campo per un campionato

