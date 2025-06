Le iene stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera non perderti l'ultima puntata di "Le Iene", un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. In onda alle 21.20 su Italia 1, il programma chiude la stagione con servizi che affrontano temi attuali, dalla musica coinvolgente alla cronaca nera. Un mix perfetto di intrattenimento e informazione che riflette il trend crescente di una TV che non teme di osare. Chi saranno gli ospiti? Scoprilo e preparati a rimanere sorpreso!

Ultima puntata di stagione per “Le iene”, in onda oggi 3 giugno 2025 dalle 21.20 su Italia 1. Il programma di Davide Parenti saluta il pubblico proponendo una serie di servizi che spaziano dalla musica alla cronaca nera. Scopriamo cosa ci aspetta in questo gran finale, condotto come sempre da. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Le iene, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Leggi anche Le Iene Show, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025 - Stasera su Italia 1 torna Le Iene Show, il programma di approfondimento che sfida convenzioni e racconta la verità.

Su questo argomento da altre fonti

Stasera in tv (3 giugno), Fagnani chiude Belve (senza botto?): la sfida finale contro Veronica Gentili

Si legge su libero.it: Cosa vedere stasera in tv, martedì 3 giugno 2025. Da Le Iene show al remake americano di Doc, passando per Belve della Fagnani e la fiction Doppio Gioco.

Le Iene, le anticipazioni di oggi martedì 3 giugno: emergono nuovi elementi sul caso Garlasco

Lo riporta msn.com: Stasera, martedì 3 giugno, in prima serata su Italia 1, l’ultimo appuntamento stagionale con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: ...

Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Come scrive today.it: La puntata di questa sera se "Le iene" promette nuove rivelazioni sull'omicidio di Garlasco. Un testimone che finora aveva preferito l'anonimato sceglie di mostrarsi e raccontare a volto scoperto ciò ...