Le Iene Fabri Fibra si racconta Ecco le anticipazioni

Fabri Fibra torna in scena con un'intervista che promette di svelare lati inediti del suo mondo. Durante la chiacchierata con Wad a "Le Iene", il rapper non si tira indietro e confessa: “Stanotte, per prepararmi, mi sono visto una serie su Bin Laden”. Un mix audace di cultura pop e introspezione che riflette il trend attuale di artisti sempre più autentici e vulnerabili. Non perdere l'occasione di scoprire cosa c'è dietro la sua musica!

Le Iene, Fabri Fibra è tornato: il rapper si racconta a Wad. Ecco tutte le anticipazioni. “Agitato? Stanotte alle 00:00 usciva il pezzo e mi sono guardato una serie di Bin Laden. Ahahahah”. Comincia così l’incontro tra Wad e Fabri Fibra, di fronte alle telecamere de “Le Iene ”, a distanza di anni dalla sua ultima intervista tv. Nel servizio di Riccardo Spagnoli – in onda stasera, in prima serata, su Italia 1 – Wad ha analizzato insieme al rapper il suo ultimo lavoro discografico, seguendolo anche dietro le quinte del videoclip, proprio nel giorno dell’uscita del singolo. A tre anni dal suo ultimo album, il rapper torna con Che gusto c’è, il singolo che anticipa Mentre Los Angeles brucia, il nuovo disco che promette di scuotere la scena musicale italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Le Iene, Fabri Fibra si racconta. Ecco le anticipazioni

