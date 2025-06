Le guerre da fermare E il dramma di Gaza | Sforzarsi per la pace

A Pistoia, ieri, si è celebrato un momento di festa, ma anche di intensa riflessione sulle guerre che affliggono il mondo, come in Ucraina e Gaza. Il Prefetto Messina ha richiamato le parole del Presidente della Repubblica, sottolineando l'urgenza di sforzarsi per la pace. Un richiamo a tutti noi: in un'epoca di conflitti sempre più visibili, ogni voce conta nella lotta per la giustizia e la solidarietà. Facciamo sentire la nostra!

PISTOIA Un momento di festa, quello di ieri, ma anche di profonda riflessione per quanto sta accadendo in Ucraina e nella Striscia di Gaza. "Mi hanno colpito le parole del Presidente della Repubblica - ha affermato il Prefetto, Licia Donatella Messina -, ci sono delle guerre in corso da tempo oramai e a noi vicine, però quello che sta succedendo a Gaza è imperdonabile, inaccettabile e deve finire, perché una popolazione civile è ridotta allo stremo. Dire questo non significa assolutamente suscitare sentimenti di antisemitismo. Anzi, tutt’altro". "Purtroppo è così – ha osservato il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le guerre da fermare. E il dramma di Gaza: "Sforzarsi per la pace"

