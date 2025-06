Le danzatici en plein air | spettacoli performance e immancabili dialoghi del giovedì

Il 5 giugno si accendono i riflettori su "LE DANZATRICI en plein air", un festival di danza contemporanea che celebra il patrimonio culturale di Ruvo di Puglia. In un contesto di riscoperta delle tradizioni locali, l'evento non solo offre spettacoli mozzafiato, ma anche dialoghi coinvolgenti ogni giovedì. Non perdere l'occasione di vivere la magia della danza e scoprire come passato e presente possano danzare all'unisono!

Prende ufficialmente il via, giovedì 5 giugno, la programmazione de LE DANZATRICI en plein air, il festival di danza contemporanea dedicato al celebre affresco tombale “Le danzatrici di Ruvo di Puglia”, al patrimonio materiale e immateriale archeologico e alle comunita? del territorio, giunto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Le danzatici en plein air: spettacoli, performance e immancabili dialoghi del giovedì

