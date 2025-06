Le criticità del bilancio Milioni incagliati da anni | Lavoriamo per incassarli

Il bilancio consuntivo della giunta Giannoni si presenta come un vero e proprio labirinto, con milioni di crediti incagliati da anni. La Corte dei Conti spinge per una pulizia radicale: i crediti di dubbia esigibilità devono essere “scaricati” dal bilancio. Questo non è solo un problema contabile, ma un riflesso della gestione economica delle amministrazioni locali. Riuscirà il Comune a risolvere questa matassa e a restituire fiducia ai cittadini?

Nodo cruciale del primo bilancio consuntivo della giunta Giannoni sono i crediti da esigere che il comune ha maturato nel corso degli anni. A complicare le cose poi ci sono le direttive della Corte dei Conti che ha imposto agli enti locali di “scaricare” dal bilancio i crediti di dubbia esigibilità, quelli che difficilmente il Comune riuscirà a riscuotere. Si tratta di quei crediti più vecchi di 5 anni, quelli maturati e non riscossi tra il 2015 e il 2019. Questi soldi, che pesano per oltre 3 milioni e mezzo di euro, sono stati spostati in un apposito capitolo di bilancio nell’area patrimoniale e questo significa che di fatto escono dalla finanza corrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le criticità del bilancio. Milioni incagliati da anni: "Lavoriamo per incassarli"

