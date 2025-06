Le cinque migliori gelaterie di Parma

Scopri le cinque migliori gelaterie di Parma, dove ogni cono è un viaggio nel gusto! Dalla Coccinella, piccola oasi di cremosità con latte biologico, fino alla vetta della classifica, queste gelaterie non sono solo luoghi da visitare, ma esperienze da vivere. In un periodo in cui la ricerca del cibo autentico cresce, assaporare un gelato artigianale diventa un gesto di piacere e scoperta. Pronto a gustare?

. La classifica, dalla quinta alla prima posizione 5 - Gelateria 'La Coccinella', piazzale Pablo, 7a Parma Si tratta di un piccola gelateria situata in Piazzale Pablo 7A. Usa latte biologico di prima qualità con tantissime varietà di gusti, dai più. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Le cinque migliori gelaterie di Parma

Leggi anche Lilo & Stitch: il punteggio RT rende il remake di Disney tra i migliori cinque - Il remake live-action di "Lilo & Stitch", diretto da Dean Fleischer Camp, si distingue tra i film Disney grazie a un punteggio RT che lo posiziona tra i migliori cinque.

Se ne parla anche su altri siti

Le cinque migliori gelaterie di Parma

Da parmatoday.it: Nella nostra città abbiamo individuato cinque ... gelateria punta sulla qualità del nostro gelato attraverso la più completa trasparenza. Un gelato preparato ogni giorno con passione. Ciacco. Gelato ...

Le cinque migliori gelaterie di Parma

Riporta parmatoday.it: A Parma abbiamo scelto per voi le migliori gelaterie: Gelateria Emilia – Via Farini, 29 e Via Emilia Est, K2 - Strada Benedetto Cairoli, Due Torri – Via D’Azeglio, Caraibi – Via Emilio Lepido, ...

Le 3 migliori gelaterie a Parma scelte dal Gambero Rosso

Da gamberorosso.it: Antichissima insegna d’eccellenza della cioccolateria, fondata nel 1879, e solo di recente entrata nel mondo della gelateria ... (Erba Luigia o Violetta di Parma) e i fiori edibili (lavanda ...