Le ciliegie regine rosse di primavera | proprietà utilizzi e calorie

Scopri le ciliegie regine rosse di primavera, un trionfo di sapore e salute! Originarie della nostra provincia, le celebri ciliegie ferrovia di Turi Conversano si distinguono per la loro dolcezza e versatilità in cucina. Ricche di antiossidanti e povere di calorie, sono perfette per gelati, dolci e persino insalate. Con l'arrivo della bella stagione, concediti il piacere di questo frutto unico, simbolo di freschezza e autenticità!

Le ciliegie sono il frutto della nostra provincia. Ne esistono tantissime varietà: tra tutte la più buona e la più bella è la ciliegia ferrovia di Turi Conversano. Sono un ottimo frutto, fanno bene e hanno tantissimi utilizzi in cucina: insomma, un frutto davvero unico! Tipiche della stagione.

Questo secondo fine settimana della Sagra della Ciliegia Igp a Lari promette di essere indimenticabile! Dopo il record di affluenza della scorsa domenica, il clima estivo porta con sé un'atmosfera festosa.

