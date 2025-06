Le bevande alcoliche torneranno a crescere nei prossimi dieci anni Ma non il vino

Il mercato delle bevande alcoliche è in fermento: nei prossimi dieci anni, la crescita si concentrerà su cocktail ready to drink e birre analcoliche, mentre il vino sembra perdere terreno. Paesi come India, Brasile, Sud Africa e Turchia si affermano come nuovi hub di consumo. Questa evoluzione segna un cambiamento nei gusti dei consumatori, che cercano esperienze nuove e più leggere. Siete pronti a scoprire il futuro del bere?

L'India tra i mercati più promettenti, ma anche Brasile, Sud Africa e Turchia. Le nuove stime Iwsr puntano su ready to drink e birre analcoliche. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Le bevande alcoliche torneranno a crescere nei prossimi dieci anni. Ma non il vino

