Le aziende verso il futuro | La sostenibilità premia ma mancano le risorse

Le aziende italiane stanno rispondendo sempre più agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, ma la strada è in salita. Mentre le aziende certificate brillano, quelle non certificate faticano a tenere il passo. La vera sfida? Una Pubblica Amministrazione più audace nell'integrare criteri sociali e ambientali nelle politiche. Questo report mette in luce la necessità urgente di risorse e innovazione per un futuro davvero sostenibile. Scopri perché investire nella sostenibilità è diventato imperativo!

Crescente livello di attenzione verso gli obiettivi internazionali di sostenibilità Agenda 2030, ma con ampie differenze tra aziende certificate e non certificate. Mentre la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere più innovativa e coraggiosa nel promuovere l’integrazione di criteri sociali e ambientali nelle politiche. È quanto emerge dal Rapporto 2025 ’Le imprese modenesi per l’Agenda 2030 Onu’, l’indagine sul livello di impegno delle aziende di Modena e dell’Emilia-Romagna verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Promosso da Focus Lab, società modenese certificata B Corp e Società Benefit, il sondaggio si inserisce nelle iniziative del Festival per lo sviluppo sostenibile (di recente concluso a Modena, organizzato dall’associazione per la Rsi) e ha raccolto le risposte di 40 aziende modenesi (su 85 a livello regionale) di diversi settori, con un totale di circa 30mila dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le aziende verso il futuro: "La sostenibilità premia ma mancano le risorse"

Su questo argomento da altre fonti

Le aziende verso il futuro: La sostenibilità premia ma mancano le risorse; Il futuro delle imprese: come conciliare economia, equità e sostenibilità; Dalla sostenibilità alla cybersicurezza, le imprese del Ponente accelerano sul futuro; Leadership di pensiero sul futuro sostenibile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne