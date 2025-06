Le api di Sara Borghini Un modo per scoprire la natura fra i banchi Le lezioni degli insetti

Scoprire la natura attraverso il mondo delle api: è questa la straordinaria iniziativa di Sara Borghini, maestra che trasforma i banchi di scuola in un vero e proprio alveare di conoscenze. Con l'aiuto dell'associazione Api Liguria, i suoi alunni non solo apprendono, ma vivono un'esperienza unica. In un'era in cui la biodiversità è sempre più a rischio, l'amore per questi insetti diventa un gesto di sensibilizzazione fondamentale. Un'opportunità da non perdere!

La chiamano 'mamma ape'. Per lei le api sono 'le sue bimbe'. Sara Borghini, 44 anni, è maestra alle scuole 'Menconi' e 'Giromini', e ai suoi alunni porta a conoscere (ma anche in altre scuole) il meraviglioso mondo delle api, grazie all'associazione Api Liguria che le ha messo a disposizione un'arnia didattica. Porta i telaini con il miele pronto da smielare, pezzi di cera con dentro l'uovo deposto così può spiegare il ciclo di vita di questi insetti fondamentali per l' ecosistema, le tutine da apicultori, con i guanti e la maschera. Poi al posto delle api vere ci sono le foto, ma i bambini dopo un primo momento di paura, fanno un sacco di domande.

Riporta lanazione.it: La giovane Borghini, insegnante, è anche apicoltrice e custodisce preziose arnie che cura e alleva con passione e profonda dedizione. Un insegnamento di vita dalla laboriosità di un mondo organizzato ...