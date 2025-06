Lazio Lotito spiega | Baroni si è dimesso Sarri l’ho voluto a tutti i costi ora ho fatto pulizia… | VIDEO CM IT

La Lazio si trova al centro di un cambiamento epocale: dopo le dimissioni di Baroni, Lotito ha deciso di puntare su Sarri, un allenatore che ha dimostrato di saper creare squadre vincenti. Ma non è solo calcio: oggi, allo Stadio Olimpico, è andato in scena anche il primo convegno contro bullismo e cyberbullismo. Un passo importante per utilizzare lo sport come strumento di educazione e prevenzione. In un momento di crisi, la Lazio sceglie di investire nel futuro.

Il presidente biancoceleste sull’avvicendamento dei due allenatori arrivato ufficialmente nella giornata di ieri Nella sala stampa dello Stadio Olimpico si è tenuto questa mattina il 1° Convegno della S.S. Lazio sul tema“Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno”. Un incontro davanti a decine e decine di studenti di tutte le età e le principali istituzioni della capitale e non solo: il presidente della Regione Rocca, il sindaco di Roma Gualtieri, l’assessore Onorato e il ministro dello Sport Abodi. Lazio, Lotito spiega: “Baroni si è dimesso. Sarri l’ho voluto a tutti i costi, ora ho fatto pulizia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, Lotito spiega: “Baroni si è dimesso. Sarri l’ho voluto a tutti i costi, ora ho fatto pulizia…” | VIDEO CM.IT

Leggi anche Lazio, serata di gala per i 25 anni del secondo scudetto. Lotito: "Facciamo tesoro delle esperienze del passato" - Roma si prepara a celebrare un'importante pietra miliare: il 25° anniversario del secondo scudetto della Lazio.

