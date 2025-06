Lazio-Atalanta 1-1 | Punti salienti | Atalanta lascia così tardi per prendere un punto | Serie A 2024 25

Un pareggio che brucia, quello tra Lazio e Atalanta, terminato 1-1. I bergamaschi, dopo un'inarrestabile serie di 11 vittorie, hanno visto spezzarsi la loro corsa. Un risultato che, seppur deludente, porta a riflettere sulla competitività di questa Serie A 2024/25 sempre più avvincente. In un contesto calcistico in continua evoluzione, chi avrà la forza di rialzarsi? Gli occhi sono puntati sulle prossime sfide!

Dopo 11 vittorie consecutive in campionato, Atalanta ha visto la loro corsa vincente. Al Olimpico di Roma, Gasperini

Lazio-Atalanta 1-1: Highlights, video e gol

Scrive sport.virgilio.it: Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo. Attualmente la Lazio si trova 4° in classifica con 35 punti (frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 1° in classifica con ...

Lazio-Atalanta 1-1 LIVE: Brescianini su assist di Lookman! Ma che girata di Zaniolo

Come scrive msn.com: 27' GOL DELLA LAZIO! Filtrante per l'inserimento di Dele-Bashiru che arriva davanti a Carnesecchi e lo batte senza problemi! 21' Occasione Atalanta: cross dalla sinistra che arriva dalle parti di ...

Lazio-Atalanta 1-1, risultato della partita di Serie A: gol di Dele-Bashiru e Brescianini

fanpage.it scrive: agiranno Zaccagni e Tchaouna FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic - De ...