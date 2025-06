Lazio a Sarri serve una nuova difesa | due nomi per i centrali

La nuova era di Sarri alla Lazio è un'opportunità imperdibile per rinvigorire la squadra! Con l'allenatore pronto a imprimere il suo marchio, è essenziale rafforzare la difesa. Due nomi caldi per i centrali potrebbero fare la differenza e rispondere alle ambizioni europee del club. Sarà interessante vedere come Lotito e Fabiani daranno vita a questo progetto, integrando talento e strategia. La Lazio è pronta a sorprendere!

La seconda era Sarri è cominciata. Ora la Lazio deve mettersi all`opera per strutturare la rosa a misura del nuovo tecnico. Lotito e Fabiani. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lazio, a Sarri serve una nuova difesa: due nomi per i centrali

calciomercato.com scrive: La seconda era Sarri è cominciata. Ora la Lazio deve mettersi all`opera per strutturare la rosa a misura del nuovo tecnico. Lotito e Fabiani dovranno onorare la.

Scrive msn.com: ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Ufficiale il ritorno sulla panchina biancoceleste del 66enne tecnico toscano, “richiamato da un legame mai interrotto con l’ambient ...

Da msn.com: Del domani, in casa Lazio, ora c'è certezza. A guidare i biancocelesti sarà Maurizio Sarri che ha accettato l'offerta del presidente, Claudio Lotito, e del ...