Lavoro sotto attacco Cgil | con Meloni deriva autoritaria

La CGIL lancia un allarme: il lavoro è minacciato da una deriva autoritaria che va oltre il solo “Decreto sicurezza”. In un contesto in cui i diritti dei lavoratori sono sempre più a rischio, è fondamentale rimanere vigili e uniti. Questo dibattito si inserisce in un trend globale di tensione tra libertà civili e controllo governativo. La questione non è solo politica, ma tocca ogni aspetto della nostra vita quotidiana. È tempo di reagire!

Non c’è solo il «Decreto sicurezza», ma anche la repressione dei diritti dei lavoratori con altri strumenti, anch’essi legali, perché votati da un parlamento, ma concepiti con la stessa logica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lavoro sotto attacco. Cgil: con Meloni deriva autoritaria

Leggi anche Lavoro povero in Italia: oltre 6 milioni sotto i mille euro al mese - In Italia, oltre 6 milioni di lavoratori guadagnano meno di mille euro al mese, un fenomeno ormai diffuso e non più eccezionale.

