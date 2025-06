Lavoro | Istat tasso disoccupazione cala al 59% ad aprile giovanile al 192%

Ottime notizie sul fronte del lavoro! Ad aprile 2025, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,9%, con un significativo calo per i giovani al 19,2%. Questo trend positivo non solo riflette una ripresa economica, ma evidenzia anche come l'occupazione stia tornando a essere un tema centrale nel dibattito pubblico. Un aumento di 96mila occupati segnala che le opportunità stanno nascendo, rendendo il futuro più luminoso per la nostra gioventù!

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Ad aprile 2025 il tasso di disoccupazione scende al 5,9% (-0,2 punti), mentre quello giovanile scende al 19,2% (-1,2 punti). Lo comunica l’Istat, aggiungendo che, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2025 con quello precedente (novembre 2024-gennaio 2025), si registra un aumento di 96mila occupati (+0,4%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lavoro: Istat, tasso disoccupazione cala al 5,9% ad aprile, giovanile al 19,2%

