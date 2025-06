Lavoro | cresce l’occupazione stabile crolla il precariato E ora chi lo dice a Landini?

Il mercato del lavoro italiano sorride: ad aprile 2025, gli occupati toccano quota 24 milioni e 200mila, segnando un incremento dell'1,2% rispetto all'anno scorso. Un dato che segna un netto crollo del precariato, una tendenza in linea con la crescente richiesta di stabilità da parte delle nuove generazioni. E ora, chi lo spiegherà a Landini? Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere il futuro del lavoro in Italia!

C’è una volta tanto una notizia buona, anzi ottima, che non può essere archiviata con leggerezza: il mercato del lavoro italiano continua a dare segnali incoraggianti. Ad aprile 2025, gli occupati sono 24 milioni e 200mila, in linea con il mese precedente ma in aumento significativo rispetto all’anno scorso: +1,2%, pari a 282mila persone in più al lavoro. Ma non è solo una questione di numeri: è la qualità del lavoro che cambia. Un elemento che deve essere tenuto presente mentre la sinistra, a cominciare dalla Cgil, impone un referendum per cambiare le regole sul lavoro che dimostrano di funzionare benissimo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lavoro: cresce l’occupazione stabile, crolla il precariato. E ora chi lo dice a Landini?

Leggi anche Alessandrini e Taglieri (M5s) sulla situazione lavoro: "Cresce la disoccupazione in Abruzzo" - In Abruzzo, la disoccupazione cresce e il Movimento 5 Stelle, attraverso Alessandrini e Taglieri, critique la narrazione ottimistica di Magnacca.

L’azienda applica un nuovo software, dotato di #IntelligenzaArtificiale e due lavoratrici vengono licenziate. Con il nuovo programma non c'è più bisogno del loro #lavoro. È successo alla Interpuls di #Albinea (#ReggioEmilia).Le impiegate s… Leggi la discussione

