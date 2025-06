Lavoro ad aprile disoccupazione scende al 59% | i dati Istat

Buone notizie dal fronte lavoro: ad aprile il tasso di disoccupazione scende al 5,9%. Un segnale positivo che si inserisce in un contesto di ripresa economica post-pandemia. Il calo coinvolge tutte le fasce d’età , eccezion fatta per i 25-34enni, evidenziando una sfida ancora aperta. Sarà interessante vedere come le aziende si adatteranno a questa nuova realtà e quali opportunità si creeranno per i giovani. Restate sintonizzati!

(Adnkronos) – Ad aprile il tasso di disoccupazione scende al 5,9% (-0,2 punti), quello giovanile al 19,2% (-1,2 punti). Il calo delle persone in cerca di lavoro (-3,1%, pari a -48mila unitĂ ) riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’etĂ ad eccezione dei 25-34enni, tra i quali il numero di disoccupati è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lavoro, ad aprile disoccupazione scende al 5,9%: i dati Istat

