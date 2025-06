Lavori sulla Provinciale Noci-Castellaneta avviati gli interventi per la messa in sicurezza

la sicurezza stradale! Dopo anni di degrado, finalmente l’intervento sulla Provinciale 116 porta una ventata di ottimismo. La messa in sicurezza non è solo un atto tecnico, ma un passo fondamentale per garantire una mobilità più sicura e sostenibile nella nostra regione. Con l’aumento del traffico e l’attenzione crescente verso la manutenzione delle infrastrutture, questo progetto rappresenta un segnale positivo per tutti noi. Non perdere l'occasione di scoprire i dettagli!

L'arteria stradale da anni versa in condizioni critiche. Sono stati ufficialmente avviati nella giornata di mercoledì 3 giugno, i lavori di messa in sicurezza della Provinciale 116, importante collegamento tra Noci e Castellaneta. "Abbiamo voluto dare un segnale immediato di attenzione verso.

Messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale, al via i lavori - Al via i lavori per la messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale 58 "Del Ghebbo" nel comune di San Giorgio.

