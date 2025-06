Lavori per la fognatura a Cruillas salta il tappo in viale Michelangelo | cosa prevede la nuova ordinanza

A Cruillas, la situazione si fa rovente! Con il "tappo" di viale Michelangelo che salta, l'ordinanza sui lavori per la fognatura diventa cruciale per la viabilità. Ma non è solo un problema locale: riflette la crescente attenzione alle infrastrutture nelle città italiane. Gli interventi non solo migliorano i servizi, ma possono trasformare la qualità della vita. Curiosi di sapere come? Restate sintonizzati!

Salta il "tappo" in viale Michelangelo. Dopo quella dello scorso marzo, c'è una nuova ordinanza che regolerà la circolazione di auto e moto in viale Michelangelo all'altezza della traversa di via Santuario Cruillas. Lì da qualche settimana sono in corso i lavori per la realizzazione della.

Leggi anche Lavori per la fognatura a Passo di Rigano, resta chiusa la strada che porta a Baida - L'ufficio Traffico e Mobilità del Comune ha annunciato la proroga della chiusura della strada che conduce a Baida fino al 30 giugno 2025.

