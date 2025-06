Lavori mai fatti polemica | Noi beffati dei grattacieli

La situazione a Monticelli denuncia una realtà sempre più urgente: l'inaccessibilità per le persone disabili e gli anziani fragili. Nonostante le promesse, i grattacieli simbolo di modernità si trasformano in prigioni per chi ha bisogno di supporto. Questo mette in luce un trend preoccupante nella progettazione urbana: non basta costruire, bisogna garantire la fruibilità per tutti. È tempo di ascoltare le esigenze di chi vive ogni giorno questa sfida.

Monticelli, nessuna possibilità di uscire se non presi e portati giù lungo le scale da familiari e amici, così le persone disabili e gli anziani fragili delle palazzine dell'Erap di Monticelli restano 'intrappolati' nei loro appartamenti. Dopo attese tradite, i residenti dei due grattacieli, i due birilli di via dei Gerani e Largo delle Dalie, che svettano al cielo con 15 piani e con circa 60 famiglie ognuno, alzano la voce: "Ci avevano detto – raccontano i residenti del grattacielo di via dei Gerani – che i palazzi sarebbero stati oggetto di lavori grazie al 110 e al terremoto, invece a tutt'oggi nulla è stato fatto e noi siamo qui ancora una volta a protestare con tutti i nostri problemi.

Lavori mai fatti, polemica: "Noi, beffati dei grattacieli"

Da msn.com: I residenti di via dei Gerani e Largo delle Dalie all’attacco: "Ormai il 110 è svanito. Rimane la messa in sicurezza del terremoto, qui ci sono tantissimi problemi".

