Lavori in Stazione Centrale modifiche e treni cancellati | linee coinvolte giorni e orari

Milano si prepara a una rivoluzione ferroviaria! A partire dal 3 giugno 2025, la Stazione Centrale sarà oggetto di lavori di manutenzione che impatteranno su numerose linee, tra cui Milano-Lecco-Tirano e Milano-Bergamo. Se hai in programma di viaggiare, controlla i tuoi orari: treni cancellati e modifiche potrebbero stravolgere i tuoi piani. Un momento cruciale per il rinnovamento del trasporto pubblico milanese, pronto a rispondere alle sfide della mobilità del futuro!

Milano, 3 giugno 2025 – Lavori di manutenzione alla Stazione Centrale di Milano: scatta una serie di modifiche alla circolazione dei treni sulle linee che fanno base nel capoluogo. Le variazioni riguardano sia convogli di Trenord, sia corse di Trenitalia. Le linee coinvolte sono la Milano-Lecco-Tirano, la Milano-Bergamo, la Milano-Bozzolo, la Milano-BresciaVerona, la Milano-Voghera e la Milano-Bologna, quest’ultima in capo a Trenitalia. I lavori – e le conseguenti modifiche – dureranno da domani, giovedì 4 giugno, a venerdì 20 giugno. Le variazioni previste per Trenord. Mercoledì 4 e giovedì 5 Il treno RE 2811 Lecco–Milano Centrale è cancellato nella tratta Sesto San Giovanni–Milano Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori in Stazione Centrale, modifiche e treni cancellati: linee coinvolte, giorni e orari

