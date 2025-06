Lavori di riqualificazione della M2 | treni rallentati e una stazione chiusa per tre mesi

Milano si prepara a una nuova era di trasporti! A partire da oggi, la M2 subirà un'importante riqualificazione, che richiederà la chiusura di una stazione per tre mesi e rallentamenti sui treni. Un sacrificio temporaneo per un servizio più efficiente e accessibile. Questo intervento si inserisce nel trend di modernizzazione delle infrastrutture urbane, sempre più necessarie per una città che cresce e cambia. Preparati a viaggiare meglio!

Milano, 3 giugno 2025 – Lavori per la riqualificazione della M2: da oggi, mercoledì 3 giugno, è in programma una serie di modifiche al servizio per consentire il completamento di alcune manutenzioni straordinarie per migliorare il servizio della linea e l’accessibilità alle stazioni. Da Atm arriva una nota sulle variazioni in programma, con le scuse per “gli inevitabili disagi durante i lavori” a cui segue un impegno a “contenerli compatibilmente con le esigenze di cantiere”. Il rallentamento. Da oggi, mercoledì 3 giugno, a venerdì 18 luglio i treni viaggiano a velocità limitata tra le stazioni di Cimiano e Cascina Gobba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori di riqualificazione della M2: treni rallentati e una stazione chiusa per tre mesi

Leggi anche Cimiteri fiorentini: programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro. La mappa dei lavori - Firenze investe oltre 350mila euro per la riqualificazione dei suoi cimiteri. I programmati interventi, approvati dalla giunta, prevedono sia ampliamenti che manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ne parlano su altre fonti

Lavori di riqualificazione della M2: treni rallentati e una stazione chiusa per tre mesi

ilgiorno.it scrive: Interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio della linea verde: ok a barriere acustiche e realizzazione di un ascensore ...

Treni: stazione di Bergamo, dal 5 febbraio via ai lavori di riqualificazione

Come scrive affaritaliani.it: Dal 5 febbraio via ai lavori di riqualificazione della stazione di ... A causa del lavori, la circolazione dei treni fra Bergamo e Ponte San Pietro sarà interrotta fino alla conclusione dei ...

Treni, Rfi: “I lavori alla stazione di Dicomano finiranno il 2 luglio”

Secondo lanazione.it: Del resto questi lavori fanno parte di un investimento importante, per complessivi 47 milioni da parte di Rfi, che permetteranno l’abolizione di 7 passaggi a livello e la riqualificazione di 8 ...