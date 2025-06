Lavori di manutenzione alla condotta idrica modifiche alla viabilità | le info

La manutenzione della rete idrica di Bondeno è un passo fondamentale verso un'infrastruttura più sicura e sostenibile. Dal 5 al 6 giugno, il traffico subirà alcune modifiche per garantire la sicurezza di tutti. Questo intervento non solo migliora la qualità dell'acqua, ma si inserisce in un trend più ampio: l'attenzione crescente verso la gestione delle risorse idriche e la sostenibilità ambientale. Rimanete aggiornati, perché un'acqua pulita è un diritto di tutti!

Proseguono le operazioni di manutenzione straordinaria alla rete idrica di competenza di Hera sul territorio di Bondeno. Dalle 8 di giovedì 5 alle 18 del giorno successivo (6 giugno) saranno istituite alcune misure per mettere in sicurezza il traffico e i pedoni, in vista di un cantiere che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di manutenzione alla condotta idrica, modifiche alla viabilità: le info

