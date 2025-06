Lavori di manutenzione alla condotta idrica modifiche alla viabilità | le info

I lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica a Bondeno non solo garantiscono acqua pulita e sicura, ma segnano anche un passo importante verso la sostenibilità urbana. Dal 5 al 6 giugno, viabilità e accessi subiranno variazioni per tutelare la sicurezza di tutti. Un invito a riflettere: investire in infrastrutture è essenziale per il benessere della comunità. Rimanete aggiornati e pianificate i vostri spostamenti!

Proseguono le operazioni di manutenzione straordinaria alla rete idrica di competenza di Hera sul territorio di Bondeno. Dalle 8 di giovedì 5 alle 18 del giorno successivo (6 giugno) saranno istituite alcune misure per mettere in sicurezza il traffico e i pedoni, in vista di un cantiere che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di manutenzione alla condotta idrica, modifiche alla viabilità: le info

