Lavori all’Anfiteatro Mediterraneo aggiudicato l’appalto per 37 milioni di euro

L'Anfiteatro Mediterraneo di Foggia si prepara a risorgere con un investimento di 37 milioni di euro. L'appalto, vinto dal Consorzio Stabile Oscar, segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. In un periodo in cui la rinascita dei luoghi storici è al centro del dibattito pubblico, la ristrutturazione dell'anfiteatro non è solo un progetto edilizio: è un'opportunità per rilanciare l'identità e il turismo della regione.

Sono stati aggiudicati il 30 maggio scorso i lavori di ristrutturazione dell’Anfiteatro Mediterraneo di Foggia. L’appalto è stato affidato al Consorzio Stabile Oscar, società consortile a responsabilità limitata di Rionero in Vulture (Potenza), e sarà la ditta Gesim srl di Caserta la consorziata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lavori all’Anfiteatro Mediterraneo, aggiudicato l’appalto per 3,7 milioni di euro

