Lavori al ponte di Seriate scatta la seconda fase | sarà chiuso per cinque notti

Il ponte di Seriate entra nella sua seconda fase di lavori e gli automobilisti dovranno prepararsi a cinque notti di chiusura. Questi interventi, programmati in due tranche, portano con sé un'opportunità: una viabilità più sicura e moderna. Il sindaco sottolinea l'importanza della posa dei prefabbricati, un passo cruciale verso il rinnovamento delle infrastrutture. Un cambiamento che non solo migliorerà il traffico, ma anche la qualità della vita nel nostro territorio!

VIABILITA'. Due tranche di chiusure: la prima dalle 22 di mercoledì 4 giugno, poi dall'11 giugno. Il sindaco: «Inizierà la posa dei prefabbricati della nuova cassonatura».

ecodibergamo.it scrive: Il primo prevede la chiusura al traffico, dalle 22 di mercoledì 4 giugno alle 5 di giovedì e dalle 22 di giovedì fino alle 5 di venerdì. Il secondo step scivola qualche giorno più in là, con il ...

Come scrive bergamonews.it: Seriate. Lunedì 19 maggio inizieranno lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del ponte di via Italia a Seriate. Situato lungo la strada che dalla chiesa parrocchiale del ...

Secondo ecodibergamo.it: Fra qualche settimana, presumibilmente nel mese di maggio, partiranno i lavori di riqualificazione del principale ponte stradale di Seriate sul fiume Serio, in via Italia. La Giunta comunale ...