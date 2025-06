Lavori al nido e un accordo | posti in arrivo

Buone notizie per le famiglie in attesa di un posto al nido! Il Comune sta per risolvere, almeno in parte, il problema delle 57 famiglie in lista d'attesa. Da settembre, grazie a un accordo con la cooperativa sociale "Koiné", l'asilo nido “La Ginestra” di via Volturno riaprirà le porte. In un contesto in cui la domanda di servizi per l'infanzia cresce, questo è un passo importante verso un futuro più sereno per i piccoli e le loro famiglie

Sono 57 le famiglie rimaste in lista d'attesa per un posto di asilo nido, ma il Comune risolverĂ , almeno parzialmente, da settembre stipulando un accordo con il privato. L'immobile dell'asilo nido comunale "La Ginestra" di via Volturno è stato dato in locazione alla cooperativa sociale onlus "Koiné" che avvierĂ il servizio dall'anno scolastico 20252026, previa ristrutturazione. Il canone di locazione è di 37.703 euro all'anno, per una struttura da 293mila metri quadrati, quindi 226.219 euro per sei anni. La cooperativa si impegna a ristrutturare i locali, per un valore di 115.530 euro che spalmati sui sei anni da sottrarre dal canone di locazione.

