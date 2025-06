Lavori al casello di Modena Sud chiusura completa per una notte

Attenzione automobilisti! Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, il casello di Modena sud sarà completamente chiuso per lavori. Un intervento necessario che rientra nel trend nazionale di ammodernamento delle infrastrutture stradali. Dalle ore 21 alle 5 del mattino, è fondamentale pianificare itinerari alternativi. Questo è il momento ideale per riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione delle nostre vie. Non fatevi trovare impreparati!

Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno sarà chiuso per lavori a cura di Autostrade per l’Italia il casello di Modena sud in entrata verso tutte le direzioni e in uscita da tutte le provenienze. Il provvedimento, dalle ore 21 di mercoledì 4 giugno alle 5 di giovedì 5, è stato comunicato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lavori al casello di Modena Sud, chiusura completa per una notte

