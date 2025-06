Lavori a Salerno | rubinetti a secco il 5 giugno la mappa dei disagi

Il 5 giugno a Salerno, i rubinetti si fermeranno per un intervento di manutenzione straordinaria. Dalle 10 alle 13, via Gennaro Stanislao De Crescenzo e via Gennaro Buongiorno vivranno un momento di "sete". In un'epoca in cui la qualità dei servizi è sotto la lente d'ingrandimento, è fondamentale che aziende come Sistemi Salerno garantiscano efficienza e comfort. Preparati e scopri come affrontare al meglio questo breve disagio!

Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, verrĂ sospesa l'erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13, il 5 giugno, in via Gennaro Stanislao De Crescenzo e in via Gennaro Buongiorno. Sistemi Salerno si adopererĂ per ridurre al minimo il disagio all'utenza interessata.

