Lavoratore in nero e carenze igienico-sanitarie sospesa un’attività a Pesco Sannita

Un fine settimana dedicato alla legalità a Pesco Sannita, dove i Carabinieri hanno sospeso un’attività per lavoro nero e carenze igienico-sanitarie. Questo intervento non è solo un'azione repressiva, ma segna un trend crescente nel nostro Paese: la tutela dei diritti dei lavoratori e la salute pubblica. Un'opportunità per riflettere su quanto sia fondamentale promuovere un'economia sana e rispettosa delle norme!

Tempo di lettura: 3 minuti Un fine settimana all'insegna della legalità e del controllo del territorio per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, che anche in occasione del lungo fine settimana caratterizzato dalle celebrazioni per la Festa della Repubblica, hanno intensificato la loro presenza, portando a termine numerosi controlli su più fronti: contrasto alle truffe, lotta al lavoro nero sicurezza alimentare, prevenzione dello spaccio di stupefacenti. A Pietrelcina, i militari della locale Stazione, al termine di un'articolata attività info-investigativa hanno deferito in stato di libertà un 21enne di origine romana e una 18enne della provincia di Isernia, poiché ritenuti responsabili in concorso di una truffa ai danni di un 63enne del beneventano.

