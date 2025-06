L’auto sbanda e finisce nel canale | morta ragazza di 20 anni a Canosa di Puglia ferita l’amica 25enne

Tragedia sulle strade italiane: una giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente a Canosa di Puglia, mentre l'amica di 25 anni è rimasta ferita. Entrambe originarie di Rapolla, si stava dirigendo verso Lavello quando l'auto ha sbandato. Questo triste episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, un problema che affligge troppi giovani. La prevenzione e la responsabilità al volante sono fondamentali per salvare vite.

Entrambe le giovani coinvolte nell’incidente stradale sono originarie di Rapolla, in provincia di Potenza, e stavano viaggiando sulla statale 93 proprio verso Lavello e la Basilicata quando è avvenuto lo schianto fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

