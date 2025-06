L' attrice britannica aspetta il suo primo figlio! E sul red carpet de I Fantastici Quattro - Gli inizi è davvero raggiante

Vanessa Kirby, star in ascesa, ha svelato al mondo il suo pancione sul red carpet di "I Fantastici Quattro", segnando l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Con la maternità al centro del dibattito sociale contemporaneo sulla conciliazione tra carriera e famiglia, l'attrice mostra che è possibile brillare in entrambi i ruoli. Il suo abito blu di Schiaparelli non è solo una dichiarazione di stile, ma anche un simbolo di forza e bellezza.

D opo anni di successi, Vanessa Kirby si prepara al ruolo più bello e difficile della sua vita: quello di mamma. Sul tappeto rosso della convention CCXP di Città del Messico, ha sorpreso tutti mostrando per la prima volta il pancione: l’attrice britannica è incinta del suo primo figlio. Fasciata in un abito blu firmato Schiaparelli, la star, 37 anni, ha posato accarezzandosi dolcemente il ventre davanti ai fotografi, durante la presentazione del film I Fantastici Quattro – Gli inizi. Un annuncio senza parole, ma pieno di significato. Vanessa Kirby, da “The Crown” alla Coppa Volpi. guarda le foto Vanessa Kirby incinta del primo figlio da Paul Rabil. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice britannica aspetta il suo primo figlio! E sul red carpet de "I Fantastici Quattro - Gli inizi" è davvero raggiante

