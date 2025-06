L' attacco | I bambini devono essere lasciati stare

In un'epoca in cui l'inclusione e i diritti civili sono al centro del dibattito pubblico, le parole dell'assessore Margherita Colonnello risuonano come un'eco di cambiamento. Il suo rifiuto di etichettare i bambini con colori tradizionali in favore di un simbolo di libertà e diversità è una dichiarazione audace che invita a riflettere sull'identità e sull'accettazione. In un mondo in costante evoluzione, cosa significa davvero crescere liberi da stereotipi?

Dopo le dichiarazioni di Margherita Colonnello, assessore del comune di Padova che sabato 31 maggio durante la sfilata Pride Padova ha dichiarato che «suo figlio o figlia non avrà un fiocco rosa o azzurro per indicare il sesso, bensì arcobaleno, simbolo di inclusione e di libertà », è giunta oggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L'attacco: «I bambini devono essere lasciati stare»

Leggi anche Crepet: ”I bambini devono giocare e cadere dalla bicicletta” - Lunedì 26 maggio, presso l'auditorium Tiziano Zalli di Lodi, il noto psichiatra Paolo Crepet ha affrontato un tema cruciale: l'importanza dell'insuccesso nella formazione dei giovani.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Striscia di Gaza, oltre 50.000 bambini uccisi o feriti. “Orrori inimmaginabili; Ucraina: 3 bambini uccisi e almeno 13 feriti negli ultimi 3 giorni; Orrori inimmaginabili: oltre 50.000 bambini uccisi o feriti a Gaza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'attacco: «I bambini devono essere lasciati stare»

Secondo padovaoggi.it: Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Margherita Colonnello durante la sfilata Pride Padova del 31 maggio, puntuale è arrivata la replica del presidente della Prima Commissione in Regione Lu ...

Israele I gruppi armati palestinesi devono essere chiamati a rispondere delle deliberate uccisioni, dei rapimenti e degli attacchi indiscriminati contro i civili israeliani

Segnala amnesty.ch: A Gaza almeno 1200 persone, bambini compresi, sono state uccise dalla rappresaglia ... recentemente commessi da tutte le parti in conflitto. Gli ultimi attacchi in Israele devono essere visti nel più ...

Ucraina – I civili devono essere risparmiati e i bambini protetti

Lo riporta unric.org: La risposta è in corso e il numero delle vittime si aggira già sulle decine, tra cui molti bambini. Questo arriva ... proibisce chiaramente gli attacchi ai civili e alle infrastrutture civili, che ...