L’attacco del Patto di Grimoldi | La Lega di Salvini ha tradito il Nord dimenticata la lotta dei padri fondatori

Il Patto per il Nord di Paolo Grimoldi lancia un'accusa pesante: la Lega di Salvini ha tradito le radici del movimento. In un contesto politico in continua evoluzione, questa spaccatura potrebbe segnare una nuova era per il regionalismo italiano. I padri fondatori si torcono nella tomba mentre il Consiglio federale si schiera contro la leadership attuale. La vera domanda è: il nord troverà finalmente una voce autentica? Scoprilo!

La spaccatura era nota, ma la crepa si allarga a vista d’occhio ogni giorno di più. Lunedì 2 giugno il Consiglio federale del Patto per il Nord, lo schieramento anti Salvini nato a Vimercate nell’ottobre 2024, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal segretario federale – il parlamentare Paolo Grimoldi – per dichiarare la Lega un “partito nemico del Nord”. “La Lega di Salvini ha tradito il Nord – esordisce la nota diffusa dal partito -. La Salvini Premier (il nome ufficiale della Lega è infatti Lega Salvini Premier, ndr) è oggi un freno e un ostacolo dell’Autonomia, del Federalismo e della nostra gente”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’attacco del Patto di Grimoldi: “La Lega di Salvini ha tradito il Nord, dimenticata la lotta dei padri fondatori”

