L’Atlético Madrid vorrebbe pagare la clausola rescissoria per Lobotka

L'Atlético Madrid punta forte su Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli fresco Campione d'Italia. Con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, il talentuoso slovacco potrebbe presto vivere un'avventura spagnola. Questo interesse non è solo un colpo di mercato: segna anche l'inizio di una nuova era per il Napoli, che potrebbe veder partire le sue stelle dopo un trionfo storico. Riuscirà la squadra a mantenere il suo gioiello?

