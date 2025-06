L’Ateneo perugino perde terreno Retrocede di 10 posti in un anno A livello nazionale è diciassettesimo

L'Università di Perugia retrocede di 10 posti nella classifica del Center for World University Rankings, ora piazzandosi al 17° posto a livello nazionale. Un campanello d'allarme in un contesto in cui le università italiane faticano a mantenere il passo con le migliori al mondo. In vista delle elezioni per il nuovo rettore, è cruciale riflettere sulla direzione futura e su come rilanciare l'ateneo. Riuscirà Perugia a riconquistare terreno?

A pochi giorni dall’elezione del nuovo rettore, esce la classifica del Center for world university rankings, che vede ancora prima al mondo l’università Havard, mentre migliore in Italia è La Sapienza di Roma. L’Ateneo perugino, come del resto quasi tutte le “colleghe“ italiane, perde posizioni nella classifica mondiale delle migliori 2000 università. Allo Studium di Perugia la classifica riconosce un totale aggregato di punteggio pari a 75.2 che vale il 434esimo posto nella classifica mondiale, dieci postazioni indietro a quella precedentemente conquistata 12 mesi fa. L’ateneo umbro, pur migliorando le proprie performance di ricerca, perde dieci posizioni rispetto al 2024 e scivola dal 423° al 434° posto mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Ateneo perugino perde terreno. Retrocede di 10 posti in un anno. A livello nazionale è diciassettesimo

