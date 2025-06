L’assurda teoria di Ralf Schumacher sulla sportellata di Verstappen a Russell | era contro se stesso

Ralf Schumacher ha lanciato una teoria tanto audace quanto improbabile sull’incidente tra Verstappen e Russell, suggerendo che il campione olandese stesse in realtà agendo contro se stesso. In un'era in cui le polemiche offrono più spettacolo delle gare stesse, questa affermazione invita a riflettere sul confine sottile tra strategia e caos nella F1. Non perdere l’occasione di scoprire come le emozioni influenzano il mondo delle corse!

L'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha diffuso una teoria del complotto abbastanza assurda sul reale motivo dell'incidente provocato da Max Verstappen con George Russell al Gran Premio di Spagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

